Politik Parlament nimmt Überprüfung von Bilanz von Staatsfinanzen wieder auf

Die Nationalversammlung hat die unterbrochene Überprüfung der Bilanz der Staatsfinanzen wieder aufgenommen.



Das Hauptgebäude des Parlaments und weitere Gebäude waren mehrere Tage lang geschlossen, nachdem ein Parlamentsjournalist positiv auf Covid-19 getestet worden war.



Der parlamentarische Sonderausschuss für Budget und Bilanz eröffnete am Montag eine Plenarsitzung zur Bilanzüberprüfung. Diskutiert wurde über Maßnahmen zur wirtschaftlichen Unterstützung wegen der Covid-19-Krise und die kollektive Arbeitsniederlegung von Ärzten.



Finanzminister Hong Nam-ki betonte dabei, es habe die höchste Priorität, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, damit es nicht zur sozialen Distanzierung der Stufe 3 komme. Die Anhebung auf Stufe 3 würde die Wirtschaft hart treffen.



Gesundheitsminister Park Neung-hoo teilte mit, dass Bemühungen unternommen würden, damit das Vakuum in der medizinischen Versorgung wegen des Streiks von Nachwuchsärzten so gering wie möglich sein werde.



Bei der Plenarsitzung des Ausschusses für Land, Infrastruktur und Verkehr waren die Immobilienmaßnahmen der Regierung ein Streitpunkt.



Die Überprüfung der Bilanz wird aufgrund der Verzögerung auch nach der Eröffnung der regulären Sitzungsperiode am Dienstag für eine Weile fortgesetzt.