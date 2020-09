Regierung verschiebt wegen Streiks medizinisches Staatsexamen um eine Woche

Photo : YONHAP News

Die Regierung will das medizinische Staatsexamen um eine Woche verschieben.Ursprünglich sollte dieses heute beginnen. Vize-Gesundheitsminister Kim Gang-lip teilte am Montag mit, dass der Schaden für Medizinstudenten wegen der Spannungen zwischen Regierung und Medizinerkreisen aufgrund von Reformplänen minimiert werden solle.Wer die praktische Prüfung zwischen dem heutigen 1. September und 18. September ablegen wollte, wird dies im Zeitraum 8. bis 25. September tun können. Wer sich den ursprünglichen Plänen zufolge nach dem 21. September der Prüfung stellen wollte, soll nun nach dem 12. Oktober an die Reihe kommen. Letzter Prüfungstermin wird der 11. November sein.Die Regierung hatte zunächst damit gedroht, das Examen wie geplant durchzuführen. Doch wurde der Plan geändert, da fast 32 Prozent der Prüflinge aus Protest gegen die Reformpläne der Regierung für den Medizinsektor ihre Anmeldung zurückgezogen hattenEine weitere Verschiebung solle es nach Angaben der Regierung aber nicht geben.