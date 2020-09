Regierung plant 1,2 Billionen Won für innerkoreanischen Kooperationsfonds im kommenden Jahr ein

Photo : YONHAP News

Die Regierung will nächstes Jahr 1,2 Billionen Won für den innerkoreanischen Kooperationsfonds einsetzen.Für die Kooperation in Bereichen im Zusammenhang mit dem Leben der Bürger sollen 513 Milliarden Won, damit 13,7 Prozent mehr als dieses Jahr, ausgegeben werden.Ein entsprechender Haushaltsplan des Vereinigungsministeriums für das Jahr 2021 wurde am Dienstag vorgelegt. Das Volumen des Budgets erreicht demnach insgesamt 1,46 Billionen Won (1,23 Milliarden Dollar). Davon sind 217,4 Milliarden Won (183 Millionen Dollar) für den allgemeinen Haushalt vorgesehen. 1,24 Billionen Won (knapp 1,05 Milliarden Dollar) sollen in den innerkoreanischen Kooperationsfonds fließen. Das sind 3,1 Prozent mehr als dieses Jahr.Das Ressort erläuterte, im Falle des Kooperationsfonds unter der Berücksichtigung der Umweltveränderungen wie Infektionskrankheiten und Klimawandel den Schwerpunkt darauf gelegt zu haben, verschiedene Kooperationsbereiche zur Verbesserung des Lebens und der Sicherheit der Einwohner in Süd- und Nordkorea zu erschließen.Im Detail sind 95,5 Milliarden Won, damit 37 Milliarden Won mehr als dieses Jahr, für die Kooperation im Gesundheits- und Medizinbereich vorgesehen. Für den Hochwasserschutz an den gemeinsamen Flüssen sind 6,5 Milliarden Won, 5,9 Milliarden Won mehr, eingeplant.Das Ministerium teilte mit, es wolle die Schwerpunktprojekte im kommenden Jahr reibungslos durchführen und sich darum bemühen. Ziel sei es, dadurch für wesentliche Fortschritte für den Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel zu sorgen.