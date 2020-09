Buchungen von Zugtickets für Chuseok-Feiertage ab heute möglich – nur online und telefonisch

Photo : YONHAP News

Der Vorverkauf von Zugfahrkarten für die Feiertage zum Erntedankfest Chuseok hat am heutigen Dienstag begonnen.In den nächsten drei Tagen kann man online Zugtickets buchen. Der Bahnbetreiber Korail teilte mit, dass für die Eindämmung von Covid-19 kein Verkauf am Schalter erfolge.Am ersten Tag können lediglich Menschen mit Behinderung und über 65-Jährige Tickets reservieren. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es keine Einschränkung.Heute sind auch telefonisch Buchungen möglich, aber lediglich für die ersten 1.000 Personen.Im Vorverkauf werden Tickets für Fahrten im Zeitraum vom 29. September bis 4. Oktober angeboten. Der diesjährige Chuseok fällt auf den 1. Oktober.