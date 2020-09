Taifun Maysak bringt Regen auf Jeju und in Süd-Jeolla

Photo : KBS News

Der derzeit in Richtung der koreanischen Halbinsel nach Norden ziehende Taifun Maysak wird für Regenfälle in Südkorea sorgen.Ab dem Dienstagmorgen soll es auf der südlichen Insel Jeju regnen. Am Abend wird auch in der Provinz Süd-Jeolla mit viel Regen gerechnet.Am Mittwoch und Donnerstag wird landesweit mit starkem Regen und Sturm gerechnet.Auf Jeju, in der südöstlichen Region Yeongnam und im Osten der Provinz Gangwon, die sich in der Nähe der Route des Taifuns befinden, werden von heute bis Donnerstag möglicherweise über 400 Millimeter Regen niedergehen. An weiteren Orten in Yeongnam und an der Küste von Jeju werden 100 bis 300 Millimeter Regen erwartet, in anderen Gebieten des Landes 50 bis 200 Millimeter.Für Jeju und die Küstengebiete der Region Yeongnam wurde starker Wind mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 50 Metern pro Sekunde vorhergesagt.In anderen Gebieten soll es heute sehr bewölkt sein. Im Binnenland der südwestlichen Region Honam werden am Nachmittag Regenschauer erwartet.