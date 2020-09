Regierung will Staatshaushalt 2021 auf 555,8 Billionen Won erhöhen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will den Staatshaushalt nächstes Jahr um 8,5 Prozent gegenüber diesem Jahr auf 555 Billionen Won erhöhen.Die Regierung legte am Dienstag bei einer Kabinettssitzung ihren Haushaltsplan für 2021 fest und will diesen am Donnerstag dem Parlament einreichen.In dem Entwurf sind 555,8 Billionen Won (468,6 Milliarden Dollar) vorgesehen, damit 8,5 Prozent mehr als das Budget dieses Jahres in Höhe von 512,3 Billionen Won. Sollten die drei Nachtragshaushalte dieses Jahres berücksichtigt werden, entspricht das Volumen einem Anstieg von 1,6 Prozent.Das Volumen des Staatshaushalts übertraf dieses Jahr erstmals die Marke von 500 Billionen Won, nur ein Jahr danach wird die Schwelle von 550 Billionen Won übertroffen.Die Regierung plante 21,3 Billionen Won (knapp 18 Milliarden Dollar) für die koreanische Version des New Deal ein. 7,9 Billionen Won davon werden für den New Deal im digitalen Bereich eingesetzt, acht Billionen Won für den grünen New Deal.Für zehn Schwerpunktprojekte der Regierung einschließlich des New Deal-Projekts und der Schaffung von Arbeitsplätzen sind 160 Billionen Won (135 Milliarden Dollar) vorgesehen.