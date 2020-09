BTS sind erste südkoreanische Sänger an der Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat es als erste südkoreanische Sänger an die Spitze der Billboard Hot 100 geschafft.Ihre neue Single "Dynamite", das erste komplett auf Englisch gesungene Lied der Gruppe, stieg am Montag auf dem Spitzenplatz der renommierten Hitparade ein.Die Charts bilden die aktuell 100 beliebtesten Lieder in den USA ab. In die Bewertung fließen Streaming-Zahlen, Verkäufe und Radioeinsätze ein.Es ist das erste Mal überhaupt, dass Künstler aus Südkorea an der Spitze dieser Charts rangieren. Mit ihrem Lied "On" hatten BTS es in diesem Jahr bereits auf Platz vier geschafft. Bislang erfolgreichster Interpret aus Südkorea war Psy, der 2012 sieben Wochen in Folge auf Platz zwei gelegen hatte.