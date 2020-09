Parlament beginnt heute reguläre Sitzungsperiode

Photo : KBS News

Die 21. Nationalversammlung wird heute ihre erste reguläre Sitzungsperiode beginnen.Um 14 Uhr ist eine Zeremonie zur Eröffnung der Sitzung geplant.Anschließend werden die Leiter der Verhandlungsgruppen am kommenden Montag und Dienstag Reden halten. Daran werden sich ab dem 14. September parlamentarische Anfragen anschließen.Am 24. Oktober ist eine Vollversammlung geplant, bei der wichtige Gesetze verabschiedet werden sollen. Ab dem 7. Oktober wird außerdem die Arbeit der Regierungsbehörden drei Wochen lang auf den Prüfstand gestellt.Im November und Dezember sind insgesamt sieben Vollversammlungen geplant, bei denen Gesetze in Bezug auf den nächstjährigen Haushalt verabschiedet werden sollen.Aufgrund der Corona-Epidemie wurden umfassende Schutzmaßnahmen getroffen. Es wird Handdesinfektionsmittel bereitstehen und alle Sitze in den Konferenzräumen werden vor jeder Sitzung mit Plastikhüllen überzogen.