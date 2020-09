Bestellungen von Lebensmitteln in Online-Shops nach Verschärfung von Corona-Maßnahmen zugenommen

Photo : YONHAP News

Nach der Einführung strengerer Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 in der Hauptstadtregion haben die Bestellungen von Lebensmitteln in Onlineshops drastisch zugenommen.Beliebte Online-Einkaufszentren mussten demnach die Aufnahme von Bestellungen vorübergehend stoppen.Nach Angaben der Vertriebsbranche am Montag nahm Market Kurly, eine Online-Einkaufsplattform, am Sonntag von 17 bis 23 Uhr keine Bestellungen mehr entgegen. Begründet wurde dies damit, dass die Bestellungen explosionsartig zugenommen hätten und damit viele Produkte ausverkauft gewesen seien.Bei Market Kurly und dem Online-Versandhändler Coupang kommt es zudem zu Lieferverzögerungen wegen der Schließung von Logistikzentren infolge von Corona-Infektionsfällen unter Mitarbeitern.Ein Branchenvertreter erwartete, dass sich der Trend der Onlinekäufe von Lebensmitteln auch diese Woche fortsetzen werde. Er warnte zugleich vor einer logistischen Krise im Falle weiterer Infektionsfälle in Logistikzentren.Am Sonntag, dem ersten Tag der Umsetzung der verschärften Maßnahmen zur sozialen Distanzierung in der Hauptstadtregion, wuchs der Umsatz von „Tohome“, der Online-Einkaufsplattform für Lebensmittel der Kaufhauskette Hyundai, um 212 Prozent gegenüber dem vorherigen Sonntag.GS Fresh Mall, die Online-Einkaufsmall von GS Retail, erlebte einen Umsatzzuwachs von 102,7 Prozent.