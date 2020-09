Wirtschaft Deutsches Automagazin nennt Erfolgsfaktoren von Autoherstellern Hyundai und Kia in Europa

Das deutsche Automagazin „Auto Motor und Sport“ (AMS) hat zehn Erfolgsfaktoren der koreanischen Autohersteller Hyundai Motor und Kia Motors auf dem europäischen Markt vorgestellt.



Laut Hyundai Motor und AMS erschien in der im August veröffentlichten 18. Ausgabe ein Sonderbeitrag über wichtige Erfolgsfaktoren von Hyundai und Kia.



Darin steht, dass Hyundai- und Kia-Autos nicht nur europäische Gattungsmarken, sondern auch Premiummarken bedrohten.



Bei 22 Produktvergleichen, die die Zeitschrift seit 2019 bis Juli dieses Jahres durchführte, erreichte Hyundai/Kia insgesamt neun Mal die Spitzenposition.



Zu den von AMS genannten zehn Erfolgsfaktoren zählen unter anderem Design, Langlebigkeit, Fahrleistung von Hochleistungsmodellen, umweltfreundliche Technologie, Preise, maßgeschneiderte Technologieentwicklung und Produktion.



Hyundai und Kia erzielten im Juli einen zweistelligen Absatzzuwachs am europäischen Markt, obwohl es dort infolge von Covid-19 abwärts ging. Hyundai konnte den Absatz um 26,7 Prozent gegenüber dem Vormonat steigern, Kia um 30,4 Prozent.



Ihr Marktanteil erreichte im ersten Halbjahr 6,9 Prozent, den höchsten Stand seit dem Einstieg in den europäischen Markt.