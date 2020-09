Nationales Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in Südkorea übertrifft 20.000

Die Zahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in Südkorea hat die 20.000er-Marke übertroffen.



Nach Angaben der Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden mit Stand von 0 Uhr 235 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land sei auf 20.182 gestiegen.



Südkorea erreichte die 20.000er-Schwelle 225 Tage nachdem der erste Covid-19-Fall im Land am 20. Januar bestätigt worden war.



Die Zahl der täglichen Neuinfektionen schrumpfte zwar um 13 gegenüber dem Vortag. Jedoch wurde seit dem 14. August, als es zu Clusterinfektionen in der Hauptstadtregion kam, stets ein dreistelliger Anstieg gemeldet.



Die Zahl der neuen Fälle sank in den letzten fünf Tagen weiter. Jedoch stoppte die Ausbreitung immer noch nicht, es wurden weiter Infektionsfälle im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche und der Kundgebung am Unabhängigkeitstag in Seoul gemeldet. Zudem kam es auch zu neuen Infektionsherden.



Darüber hinaus kletterte die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schweren Verläufen rapide und übertraf inzwischen 100. Daher sind die Seuchenkontrollbehörden alarmiert.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiterhin bei 324.