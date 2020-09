Kwon Soon-woo feiert als bislang dritter Südkoreaner Spielsieg bei Grand-Slam-Turnier im Tennis

Photo : YONHAP News

Kwon Soon-woo hat als dritter südkoreanischer Tennisspieler einen Spielsieg bei einem Grand-Slam-Turnier erzielt.Kwon besiegte den US-Amerikaner Thai-Son Kwiatkowski in der ersten Runde der US Open in New York am Montag (Ortszeit) mit 3:1-Sätzen.Damit schaffte der 22-Jährige als dritter Südkoreaner den Vorstoß in die zweite Runde bei einem Major-Turnier im Herrentennis. Zuvor war dies Lee Hyung-taik bei den US Open im Jahr 2000 und Chung Hyeon ebenfalls bei den US Open 2015 gelungen.Unter den Tennisspielerinnen aus Südkorea konnten bislang Lee Duck-hee, Park Sung-hee und Cho Yoon-jeong wenigstens eine Runde weiter kommen.Kwon trifft in der zweiten Runde am Mittwoch (Ortszeit) auf Dennis Shapovalov aus Kanada, die Nummer 17 der Weltrangliste.