Nationales Junge Ärzte bilden inmitten ihres Streiks Krisenkomitee

Medizinstudenten und Nachwuchsärzte landesweit haben ein Krisenkomitee junger Ärzte ins Leben gerufen.



Dazu kam es am heutigen Dienstag, dem 12. Tag ihrer gemeinsamen Arbeitsniederlegung aus Protest gegen die Reformpläne der Regierung für den Medizinsektor.



Man wolle durch das Krisenkomitee die Zurücknahme der angekündigten vier gesundheitspolitischen Maßnahmen einschließlich der Gründung öffentlicher medizinischer Hochschulen und der Erhöhung der Zahl der Studienplätze im Fach Medizin sowie neue Diskussionen durchsetzen, hieß es.



Das Gremium forderte auf einer Pressekonferenz, dass der Präsident den Stimmen von Ärzten in der Facharztausbildung Gehör schenken sollte.



Unterdessen widersetzen sich immer mehr Professoren an Krankenhäusern den Reformplänen. Neun Professoren in der Neurochirurgie an der Chung Ang Universität kündigten in einer Stellungnahme an, dass alle Professoren zurücktreten würden, bis die Politik von Grund auf neu diskutiert werde und die Anzeigen gegen Streikende zurückgenommen würden.



Auch einige Medizinprofessoren in Daegu protestierten und drohten mit einem kollektiven Handeln im Falle der Bestrafung von Nachwuchsärzten.



Das medizinische Staatsexamen wurde angesichts des Streiks um eine Woche verschoben und wird erst am 8. September beginnen.