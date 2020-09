Südkorea rüstet sich für Taifun Maysak

Photo : KBS News

Südkorea rüstet sich für den Taifun Maysak.Dieser wird heute und morgen für Sturm und Regen sorgen.Nach Angaben des koreanischen Wetteramtes KMA sei der neunte Taifun der Saison mit Stand 3 Uhr rund 430 Kilometer südlich der Insel Jeju in nördlicher Richtung unterwegs gewesen.Heute Abend soll der Wirbelsturm über dem Meer östlich von Jeju vorbeiziehen und am Donnerstag gegen 3 Uhr an der Südküste nahe Busan auf Land treffen.Noch am Donnerstagmorgen soll Maysak über das Ostmeer ziehen und sich damit von der Halbinsel entfernen.An der Ostküste werden bis Donnerstag mehr als 400 Millimeter Regen erwartet. Viel Regen soll es unter anderem in den Provinzen Gangwon und Gyeongsang und in den Bergen der Jeju-Insel geben. Außerdem wird laut der Vorhersage auf Jeju und an der Küste der Gyeongsang-Provinzen starker Wind mit Geschwindigkeiten von 30 bis 50 Meter pro Sekunde wehen.