Verbraucherpreise zweiten Monat in Folge gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im August den zweiten Monat in Folge gestiegen.Dazu trug unter anderem die deutliche Teuerung von landwirtschaftlichen und Viehzuchtprodukten von mehr als zehn Prozent bei.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch kletterte der Verbraucherpreisindex um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 105,5 im August.Die Teuerungsrate hatte letztes Jahr stets unter einem Prozent gelegen, ehe sie von Januar bis März dieses Jahres über der Ein-Prozent-Marke lag. Im April fiel die Inflationsrate jedoch infolge von Covid-19 auf 0,1 Prozent. Im Mai wurde eine negative Inflationsrate verzeichnet, im Juni betrug die Teuerungsrate null Prozent. Im Juli wurde eine Teuerung von 0,3 Prozent verbucht.Die Preise der Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei zogen um 10,6 Prozent an, während die der Industrieprodukte um 0,4 Prozent sanken.