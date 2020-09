Verdiente Künstler und Popgrößen sollen Wehrdienst verschieben dürfen

Photo : YONHAP News

Die Regierungspartei will verdienten Künstlern und Popgrößen ermöglichen, ihren Wehrdienst zu verschieben.Der Abgeordnete Jeon Young-ki von der Minjoo-Partei Koreas sagte, dass er einen entsprechenden Änderungsentwurf zum Wehrdienstgesetz noch diese Woche einreichen wolle.Die Vorlage wird eine Erweiterung der Liste der Wehrpflichtigen, deren Einberufung verschoben werden kann, auf Beschäftigte in der Popkultur und -kunst vorsehen, die vom Kulturministerium ausgezeichnet wurden.Sollte die Revision verabschiedet werden, können Wehrpflichtige nach einer entsprechenden erfolgreichen Überprüfung den Beginn des Wehrdienstes bis zum 30. Lebensjahr verschieben.Jeon sagte, dass die Partei und die Regierung bereits über die Angelegenheit beraten hätten. Es werde außerdem überprüft, auch E-Sportler in den Kreis der Nutznießer aufzunehmen.