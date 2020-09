Neunten Monat in Folge Handelsüberschuss bei Kultur-Contents

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der Handelsbilanz in Bezug auf Kultur-Contents den neunten Monat in Folge einen Überschuss erzielt.Laut der südkoreanischen Zentralbank wurde im Juni ein Überschuss in Höhe von 18,4 Millionen Dollar in der Bilanz betreffend Audio und Video sowie zugehörige Dienstleistungen erzielt. Damit wurde seit dem vergangenen Oktober stets ein Plus verzeichnet.Dabei handelt es sich um die Summe der Einkünfte aus dem Verkauf von K-Pop-Stücken, Filmen und Fernsehprogrammen ins Ausland nach Abzug der Zahlungen für entsprechende Produktionen an andere Länder.Südkorea konnte sich dank der koreanischen Welle seit Oktober 2014 den 59. Monat in Folge eines Handelsüberschusses auf diesem Gebiet erfreuen. Im September letzten Jahres ging dieser Trend jedoch zu Ende, ehe im folgenden Monat wieder ein Plus verbucht wurde.