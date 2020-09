Premier spricht von entscheidender Woche im Kampf gegen Covid-19 und mahnt zu Geduld

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat diese Woche als entscheidend im Kampf gegen Covid-19 bezeichnet und die Bürger zu Geduld und Mitwirkung aufgerufen.Diese Woche werde ein wichtiger Wendepunkt für eine weitere Ausbreitung von Covid-19 oder eine Beruhigung der Lage sein, sagte Chung am Mittwoch bei einer Regierungssitzung zur Pandemie. Man sollte sich mit Geduld am Kampf gegen Covid-19 beteiligen.Es komme vielerorts zur Bildung kleinerer Cluster. Bei einem Viertel der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen sei die Ansteckungsroute unklar, sagte Chung.Es komme noch immer zu Verletzungen der Corona-Schutzregeln in einigen Kirchen, Restaurants und Cafés. Es müssten Kräfte gebündelt werden, damit die Bemühungen vieler Bürger nicht vergeblich seien, hieß es weiter.Der Premier betonte, dass die Feiertage zum Erntedankfest Chuseok ab Ende September kein weiterer Anlass für eine Ausbreitung von Covid-19 werden dürften. Er rief die Bürger demnach auf, bei der Planung ihrer Feiertage der Seucheneindämmung höchste Priorität einzuräumen.Maßnahmen in Bezug auf Chuseok, die die Regierung vorbereite, darunter solche für den Verkehr und Konsum, sollten aufeinander abgestimmt werden, indem der Grundsatz der Seucheneindämmung ausreichend berücksichtigt werde. Die Seuchenkontrollbehörden sollten durch Diskussionen mit den zuständigen Ministerien vorsorglich Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Chuseok-Feiertage ausarbeiten und die Bürger frühzeitig darüber informieren, ordnete Chung an.