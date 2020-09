US-Behörden veröffentlichen Warnung wegen Nordkoreas Waffenprogrammen

Photo : YONHAP News

US-Behörden haben wegen Nordkoreas Waffenprogrammen eine Warnung veröffentlicht.Die Ministerien für Finanzen, Handel und Auswärtiges nannten in ihrer gemeinsamen Warnung Aktivitäten und Täuschungstaktiken Nordkoreas, um an Ausrüstung und Material für seine Nuklear- und Raketenprogramme zu gelangen.Wer dem kommunistischen Land dabei helfe, ob bewusst oder unbewusst, könne mit US-amerikanischen und internationalen Sanktionen belegt werden.Die USA seien entschlossen, dass nordkoreanische Beschaffungsnetzwerk in Bezug auf ballistische Raketen zu zerstören. Auch wollten die USA Organisationen und Einzelpersonen, die Nordkorea bei der Umsetzung seiner Raketenpläne unterstützen ungeachtet von Standort und Nationalität stärker zur Rechenschaft ziehen.Zwar war die Warnung nicht von neuen Nordkorea-Sanktionen flankiert. Sie gilt rund zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl aber als ungewöhnlich.