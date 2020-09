LG liefert Fernseher für Parteitage von Demokraten und Republikanern der USA

Photo : YONHAP News

LG Electronics ist zu einem offiziellen Technologie-Anbieter für Parteitage der Demokratischen Partei und der Republikanischen Partei der USA bestimmt worden.Demnach lieferte der koreanische Elektronikkonzern Fernsehgeräte für ihre Parteitage.Laut dem Newsroom von LG Electronics USA belieferte das Unternehmen die Republikaner mit etwa 60 Fernsehern für ihren Parteitag im August in Charlotte im Bundesstaat North Carolina. Für den Parteitag der Demokraten im August in Milwaukee in Wisconsin wurden ebenfalls 60 Fernseher zur Verfügung gestellt.Die Geräte mit 43 bis 75 Zoll-Bildschirm wurden an mehreren Stellen der Tagungsorte eingesetzt.Laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen Media Research verfolgten wenigstens 15 Millionen TV-Zuschauer den Parteitag der Republikaner und 18 Millionen den der Demokraten.LG war auch 2012 und 2016 zum TV-Anbieter für die Parteitage der beiden Parteien ausgewählt worden.