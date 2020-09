Südkorea meldet 267 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den vierten Tag in Folge weniger als 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Die Zahl der Neuinfektionen stieg jedoch nach einem Rückgang in den vergangenen Tagen wieder leicht an. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schweren Verläufen nahm um 20 innerhalb eines Tages zu.Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch bekannt gaben, seien mit Stand von 0 Uhr 267 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt worden.Es habe 253 lokale Infektionen und 14 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle gegeben. Die Zahl der bisher erfassten Corona-Infizierten im Land belaufe sich auf 20.449, hieß es. Bei 2.851 Fällen handelt es sich um eingeschleppte Infektionen.Derzeit werden 4.767 Infizierte isoliert behandelt. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schweren Verläufen stieg inzwischen auf 124 an.Von 253 lokalen Infektionen wurden 98 Fälle in Seoul bekannt. Die Provinz Gyeonggi meldete 79 Fälle, Daejeon 14.Am Dienstag wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bisher verstarben 326 Covid-19-Patienten in Südkorea.