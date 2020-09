Internationales IAEA: Nordkoreas Atomprogramm immer noch sehr Besorgnis erregend

Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA erregen Nordkoreas Nuklearaktivitäten immer noch ernste Besorgnis.



Wie der japanische Sender NHK am Mittwoch berichtete, habe die Organisation in einem neuen Bericht über Nordkoreas Atomprogramm starke Besorgnis geäußert. Nicht nur im Atomkomplex in Yongbyon, sondern auch in einer Nuklearanlage in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang würden Anzeichen für Aktivitäten beobachtet, steht darin.



Die IAEA veröffentlichte am Dienstag im Vorfeld einer Sitzung ihres Gouverneursrats und der jährlichen Generalkonferenz im September einen neuen Bericht über Nordkoreas Atomprogramm.



Anhand von Satellitenaufnahmen des Atomkomplexes in Yongbyon seien Fahrzeugbewegungen an der Urananreicherungsanlage festgestellt worden. Es bestehe die Möglichkeit, dass es Bauarbeiten innerhalb der Anlage des Leichtwasserreaktors gebe, heißt es in dem Bericht.



Eine als Nuklearanlage vermutete Einrichtung in Kangson nahe Pjöngjang sei anscheinend eine Urananreicherungsanlage. Auch dort gebe es Anzeichen für fortgesetzte Aktivitäten wie regelmäßige Fahrzeugbewegungen, hieß es.