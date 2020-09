Behörde für Aufdeckung illegaler Immobiliengeschäfte geplant

Photo : YONHAP News

Die Regierung will eine Behörde für die Aufdeckung illegaler Immobiliengeschäfte einrichten.Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki heute zur Eröffnung einer Regierungssitzung an. In der Sitzung wurden Maßnahmen zur Vorbeugung von Manipulation auf dem Immobilienmarkt erörtert.Laut Hong solle die bereits existierende Expertengruppe unter dem Dach des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport zur Behörde ausgebaut werden.In der Expertengruppe arbeiten 13 Beamte aus sieben staatlichen Behörden. Dort sollen künftig weitere Beamte eingesetzt werden, um auffällige Immobilientransaktionen noch besser aufspüren zu können.Ein Gesetzentwurf für die Gründung der Organisation solle bald ausgearbeitet werden.