Neuer Vizeaußenminister führt Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen

Südkoreas neuer Erster Vizeaußenminister Choi Jong-kun hat erstmals nach dem Amtsantritt mit seinem US-Amtskollegen Stephen Biegun ein Telefongespräch geführt.In dem 20-minütigen Telefonat am Mittwochvormittag gratulierte Biegun Choi zu seinem Amtsantritt im August. Er erwarte, dass beide Seiten für eine stetige Entwicklung des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses eng kooperieren würden, sagte Biegun.Choi verwies auf Errungenschaften, die die Regierungen beider Länder in den letzten drei Jahren erzielt haben. Er schlug vor, eine transparente Kommunikation fortzusetzen, damit anstehende Angelegenheiten zwischen beiden Staaten auf eine stabile Weise angegangen werden können.Beide Seiten einigten sich, einen eventuellen Besuchstermin von Choi in den USA zu koordinieren, damit sie möglichst bald zusammenkommen und über die bilateralen Beziehungen diskutieren könnten.Lee Do-hoon, Südkoreas Chefunterhändler für Atomgespräche, sprach ebenfalls telefonisch mit Biegun. Beide Seiten tauschten ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage auf der koreanischen Halbinsel aus. Sie teilten die Ansicht, dass für eine vollständige Denuklearisierung der Halbinsel die Gespräche zwischen beiden Koreas sowie zwischen Nordkorea und den USA bald wieder aufgenommen werden müssten.