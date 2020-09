Führende Oppositionspartei benennt sich um

Photo : KBS News

Die Partei für Zukunft und Integration will sich umbenennen.Die führende Oppositionspartei will sich heute auf einer Sitzung ihres nationalen Komitees den neuen Namen „People´s Power“ (Macht des Volkes) bestätigen lassen.Angesichts der Covid-19-Lage wird die Sitzung virtuell stattfinden. Etwa 570 Mitglieder des nationalen Komitees werden in einer ARS-Abstimmung ihre Stimme für oder gegen den Namen abgeben.Damit wird die Bezeichnung „Partei für Zukunft und Integration“ nur sieben Monate nach deren Einführung im Zuge der Zusammenlegung des Oppositionslagers im Februar wieder verschwinden.