Industriebank IBK führt Heimarbeit auch für Filialen ein

Photo : YONHAP News

Die Industrial Bank of Korea IBK will angesichts der Covid-19-Ausbreitung ihre Mitarbeiter sowohl der Zentrale als auch der Filialen in Heimarbeit schicken.Damit wird die staatliche Bank die erste Bank in Südkorea sein, die auch Mitarbeiter der Filialen im Homeoffice arbeiten lässt.Nach Branchenangaben wird die IBK für den Zeitraum vom 3. bis 16. September die Heimarbeit einführen. Demnach werden ein Drittel der Belegschaft am Hauptsitz und ein Fünftel der Mitarbeiter jeder Zweigstelle turnusgemäß von Zuhause arbeiten.Die Seuchenkontrollbehörden hatten zuvor die öffentlichen Institutionen angewiesen, wenigstens ein Drittel ihrer Belegschaft in Heimarbeit zu schicken.