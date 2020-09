Börse in Seoul setzt Gewinnserie fort

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat ihre Gewinnserie fortgesetzt.Der Leitindex Kospi gewann 0,63 Prozent auf 2.364,37 Zähler. Obwohl in Südkorea weiterhin hohe Corona-Infektionszahlen gemeldet werden, griffen die Anleger an der hiesigen Börse zu.Robuste Daten zum US-Handel und den Aktivitäten des herstellenden Gewerbes sowie Gewinne an der Wall Street hätten den Index nahe an das Niveau von 2.370 Punkten herangeführt, sagte Lee Kyung-min von Daishin Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap. Doch hätten ausländische Anleger schließlich mehr verkauft als gekauft, fügte der Experte hinzu.