US-Außenminister will bei ARF-Treffen Bedeutung der Sicherheit auf koreanischer Halbinsel betonen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo wird bei einem anstehenden multilateralen Treffen die Wichtigkeit betonen, Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zu gewährleisten.Das US-Außenministerium gab am Mittwoch (Ortszeit) in einer Presseerklärung bekannt, dass Pompeo vom 9. bis 11. September an mehreren Ministertreffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund (ASEAN) teilnehmen werde. Genannt wurden ein virtuelles US-ASEAN-Ministertreffen, ein Außenministertreffen des Ostasiengipfels (EAS), ein Außenministertreffen des ASEAN-Regionalforums (ARF) und ein Ministertreffen der Mekong-US-Partnerschaft.Minister Pompeo werde am 11. September am 27. ARF-Außenministertreffen teilnehmen. Er werde die Wichtigkeit bekräftigen, Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zu gewährleisten, und die Bemühungen und Investitionen der USA hervorheben, um die Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit in der indopazifischen Region voranzutreiben, teilte das Ministerium mit.Er freue sich darauf, mit seinen ASEAN-Kollegen und Außenministern aus dem indopazifischen Raum zusammenzukommen, hieß es.