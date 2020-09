IAEA: Nordkorea reichert anscheinend weiter Uran an

Photo : KBS News

Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat Nordkorea anscheinend im vergangenen Jahr weiterhin Uran angereichert.Laut Reuters und AFP am Mittwoch (Ortszeit) schrieb die IAEA in ihrem Jahresbericht, dass Fahrzeugbewegungen und der Betrieb von Kühleinheiten in einer Fabrik zur Herstellung von Kernbrennstäben in Yongbyon beobachtet worden seien. Das deute darauf hin, dass Nordkorea dort angereichertes Uran mit Zentrifugen produziert habe.Die Organisation verwies auf die Möglichkeit, dass Nordkorea auch in einer Anlage in Kangson nahe Pjöngjang Uran anreichere. Der Bau des Komplexes in Kangson sei vor dem Bau der Zentrifugenanreicherungsanlage in Yongbyon erfolgt. Beide Anlagen hätten einige Merkmale gemeinsam.Jedoch gebe es kein Anzeichen dafür, dass Nordkorea im selben Zeitraum abgebrannte Brennelemente aus seinem Hauptreaktor zu Plutonium wiederaufbereitet habe.Der 5-Megawatt-Reaktor in Yongbyon, der offenbar für die Produktion von waffenfähigem Plutonium benutzt worden war, ist nach Ansicht der IAEA seit Anfang Dezember 2018 stillgelegt. Es sei fast sicher, dass keine Wiederaufbereitungsaktivität stattgefunden habe und dass das im 5-MW-Reaktor produzierte Plutonium nicht getrennt worden sei, hieß es weiter.Die Organisation fügte zugleich hinzu, dass die Bauarbeiten am Leichtwasserreaktor in Yongbyon anscheinend fortgesetzt würden.