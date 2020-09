Internationales UNFPA stellt im ersten Halbjahr 330.000 Dollar für Unterstützung von Nordkoreanerinnen bereit

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) hat im ersten Halbjahr Nordkorea Hilfe in Höhe von knapp 330.000 Dollar geleistet.



Wie der US-Auslandssender Voice of America berichtete, habe UNFPA in seinem Jahresbericht des Humanitarian Thematic Fund mitgeteilt, dass er Nordkorea 329.804 Dollar zur Verfügung gestellt habe.



Das Geld sei für die Unterstützung der gynäkologischen Behandlung von Nordkoreanerinnen und von Geburten verwendet worden. 384.000 Frauen in Nordkorea hätten davon profitiert.



Der Bevölkerungsfonds habe im ersten Halbjahr mit Mitteln aus dem Humanitarian Thematic Fund insgesamt 51 Ländern geholfen. In der asiatischen Region sei Nordkorea die zweitgrößte Hilfe nach den Philippinen gewährt worden, hieß es.



Nach weiteren Angaben will UNFPA dieses Jahr insgesamt zwei Millionen Dollar für Projekte für Nordkorea einsetzen, darunter Aktivitäten für die Gesundheit von Wöchnerinnen, Säuglingen und Kleinkindern. Die Organisation habe vor, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres Ultraschalluntersuchungsgeräte, Produkte zur Desinfektion und Hämoglobin-Messgeräte an Nordkorea zu liefern. Hierfür habe sie im Juni vom Sanktionsausschuss zu Nordkorea des UN-Sicherheitsrats eine Sanktionsausnahme erteilt bekommen, hieß es weiter.