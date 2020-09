Internationales USA unternehmen erneut ICBM-Test

Die USA haben erneut eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) getestet.



Laut der Nachrichtenagentur AP feuerte die US-Luftwaffe am Mittwoch (Ortszeit) eine unbewaffnete Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman 3 auf ein Ziel im Pazifik ab. Die Rakete sei um 0.03 Uhr auf dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien abgeschossen worden.



Zuletzt hatte am 4. August auf derselben Militärbasis ein ICBM-Test stattgefunden. Der damalige Abschuss erfolgte unmittelbar nach der Bekanntmachung der Einschätzung der Vereinten Nationen, dass Nordkorea möglicherweise die Miniaturisierung von Nuklearsprengköpfen gelungen sei. Die US-Luftwaffe gab zügig den Test bekannt und veröffentlichte Fotos. Daher wurde der Test als indirekte Warnbotschaft an Nordkorea und China betrachtet.



Das für ICBM-Operationen zuständige Luftwaffenkommando für weltweiten Schlag (AFGSC) veröffentlichte auch diesmal unmittelbar nach dem Versuch Aufnahmen auf Twitter. Der Test beweise, dass die nukleare Abschreckung der USA sicher, zuverlässig und effektiv sei, betonte das Kommando.