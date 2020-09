Erstmals seit 17 Tagen weniger als 200 neue Covid-19-Fälle in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea sind erstmals seit 17 Tagen weniger als 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 195 neue Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages bestätigt. Die Zahl der bisher erfassten Coronavirus-Infizierten im Land betrage 20.644.Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen hatte am 27. August die 400er-Marke überschritten, die Schwelle wurde jedoch an beiden folgenden Tagen wieder unterschritten. Dann schwankte die Zahl den vierten Tag in Folge zwischen 200 und 300.Es ist das erste Mal seit dem 17. August, dass die 200er-Marke unterschritten wurde.188 neue Fälle sind lokale Infektionen, während sieben Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.