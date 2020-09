Gesundheitsminister mahnt zur sozialen Distanzierung trotz nachgelassener explosionsartiger Covid-19-Ausbreitung

Photo : YONHAP News

Gesundheitsminister Park Neung-hoo hat die Bürger zur weiteren Beachtung der sozialen Distanzierung gemahnt, obwohl die explosionsartige Ausbreitung von Covid-19 leicht nachgelassen habe.Die besorgniserregende explosionsartige Verbreitung sei zwar leicht zurückgegangen, dennoch würden weiterhin dreistellige Neuinfektionen bestätigt, sagte Park heute bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale. Diese Woche stelle eine wichtige Zeit dar, um zu sehen, ob sich Covid-19 stark verbreite oder sich die Lage stabilisiere.Derzeit befänden sich 4.786 Patienten in Quarantäne, über zwei Wochen lang seien täglich über 200 Infizierte bestätigt worden. Das bedrohe die Seucheneindämmung und das System der medizinischen Versorgung. Der Anteil der Fälle, bei denen der Übertragungsweg unklar sei, habe mit 24 Prozent den bisher höchsten Stand erreicht.Die soziale Distanzierung sei der beste Weg, um eine weite Verbreitung von Covid-19 zu blockieren und eine rasche Zunahme der Zahl der Schwerkranken zu verhindern, betonte der Minister.Die Bürger seien offenbar wegen des Kampfs gegen Covid-19, dessen Ende nicht in Sicht sei, erschöpft. Covid-19 komme vor allem im nahen Umfeld vor, beispielsweise in Kirchen, Sportanlagen, Apartment-Komplexen und Pflegeheimen. Der Schaden durch Covid-19 nehme rapide zu, sagte Park weiter und bat die Bürger, die Regeln zur sozialen Distanzierung einzuhalten.