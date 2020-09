USA fordern Nordkorea zur Rückkehr an Verhandlungstisch auf

Photo : YONHAP News

Ein leitender US-Regierungsbeamter hat Nordkorea aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.Die entsprechende Äußerung machte David Stilwell, der für Ostasien und Pazifik zuständige Abteilungsleiter des Außenministeriums, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse hinsichtlich einer am Vortag ausgegebenen gemeinsamen Warnung vor Nordkorea.Behörden des Außen-, Finanz- und Handelsministeriums der USA hatten eine Warnung vor der Beschaffung von ballistischen Raketen durch Nordkorea ausgegeben. Die globale Industrie sollte nicht dabei assistieren, dass Nordkorea Technologien und Ausrüstung zu diesem Zweck beschaffen könne, hieß es.Die US-Regierung sei weit über alle anderen Regierungen hinausgegangen, um starke Maßnahmen zu ergreifen, damit Nordkorea wisse, dass es verhandeln müsse. Die Nordkoreaner könnten sich nicht einfach zurücklehnen, drohen und abschießen und alles tun, was sie getan hätten, so Stilwell.Die Warnung sei ein weiterer Schritt in diese Richtung. Sie solle Nordkorea zeigen, dass es eine bessere Zukunft für sein Volk gebe und Nordkorea verhandeln und über diese Angelegenheiten sprechen müsse, anstatt isoliert zu bleiben, betonte Stilwell.