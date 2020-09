Präsident Moon kündigt 20 Billionen Won schweren New Deal-Fonds an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat einen 20 Billionen Won schweren New Deal-Fonds angekündigt.Die Regierung wolle in den kommenden Jahren öffentliche und private Mittel in Höhe von 170 Billionen Won oder 143 Milliarden Dollar aufbringen, um einen Erfolg des "Koreanischen New Deal" sicherzustellen.In einer Sitzung zu dem Konjunkturprogramm im Präsidialamt erläuterte Moon am Donnerstag, dass ein 20 Billionen Won schwerer New Deal-Fonds für Privatanleger aufgelegt werden solle.Die Finanzen hätten in Krisenzeiten stets eine Schlüsselrolle gespielt. Der New Deal könne nur dann zu einem Erfolg werden, wenn die privaten Investitionen belebt würden und sich die Bevölkerung dynamisch daran beteilige.Mittels Steuervorteilen und einer Streuung von Risiken wolle er die Beteiligung an dem Fonds für die Anleger ertragreicher machen, hieß es weiter.