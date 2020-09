Hong Sang-soo gewinnt Preis bei Bucharest Filmfestival

Photo : YONHAP News

Der Film „The Woman Who Ran“ von Regisseur Hong Sang-soo ist beim Bucharest International Film Festival ausgezeichnet worden.Der Streifen erhielt den Preis für das beste Drehbuch. Bei der Preisverleihung am Mittwoch (Ortszeit) nahm der südkoreanische Botschafter Kim Yong-ho in Rumänien in Vertretung des Regisseurs den Preis entgegen.Der Film war bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin im Februar mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet worden.Der Film wird am 17. September in die Kinos in Südkorea kommen.Das Internationale Filmfestival in der rumänischen Hauptstadt findet seit 2004 statt. Neben Hongs Produktion war „Jazzy Misfits“ von Regisseur Nam Yeon-woo in die Wettbewerbskategorie bei dem am Mittwoch zu Ende gegangenen Filmfestival aufgenommen worden.