UN-Sonderberichterstatter fordert von Nordkorea Freilassung von politischen Gefangenen

Photo : YONHAP News

Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea, Tomas Ojea Quintana, hat erneut das Land aufgefordert, politische Gefangene freizulassen.Er mahne erneut die nordkoreanische Regierung dazu, politische Häftlinge freizulassen, schrieb Quintana am Mittwoch (Ortszeit) in einem Twitter-Beitrag. Insbesondere müssten Ältere, Kranke, Unterernährte, Menschen mit Behinderungen, Kinder, Schwangere und stillende Mütter sowie Eltern freigelassen werden.Die Forderung erfolgte, nachdem der venezolanische Präsident Nicolás Maduro 110 Menschen einschließlich vieler inhaftierter oder vertriebener Politiker begnadigt hatte.Nordkorea sollte diesem Beispiel folgen, betonte er.Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schrieb in ihrem zu Jahresanfang veröffentlichten Jahresbericht, dass es in Nordkorea vier Lager für politische Gefangene gebe und dort gefoltert werde.