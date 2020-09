Leistungsbilanzüberschuss erreicht Neun-Monats-Hoch

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Juli den höchsten Leistungsbilanzüberschuss seit neun Monaten erzielt.Das Ergebnis wird auf das geschrumpfte Importvolumen und die gesunkene Zahl der Auslandsreisen infolge von Covid-19 zurückgeführt.Laut der Koreanischen Zentralbank wurde in der Leistungsbilanz im Juli nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss von 7,45 Milliarden Dollar verbucht. Das entspricht dem größten Plus seit Oktober 2019.In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 6,97 Milliarden Dollar verzeichnet, 790 Millionen Dollar mehr als ein Jahr zuvor.Zwar schrumpften sowohl die Ausfuhren als auch die Einfuhren infolge von Covid-19 im Vorjahresvergleich den fünften Monat in Folge. Jedoch fiel der Importeinbruch stärker als der Exportrückgang aus.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Defizit von 1,11 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit verringerte sich jedoch um 440 Millionen Dollar verglichen mit dem Vorjahr. Das Minus in der Reisebilanz verringerte sich besonders stark, und zwar um 760 Millionen Dollar auf 370 Millionen Dollar.