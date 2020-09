Politik Präsident Moon will wegen Corona-Fall im Parlament direkten Menschenkontakt möglichst vermeiden

Präsident Moon Jae-in will einen direkten Menschenkontakt bei der Arbeit bis auf Weiteres vermeiden.



Grund ist das Bekanntwerden eines Corona-Infektionsfalls im Parlament.



Ein Beamter des Präsidialamtes sagte gegenüber KBS, dass Moon gemäß den verschärften Hygienevorschriften im Blauen Haus auf direkten Kontakt zu Mitarbeitern verzichten werde.



Am Donnerstag war ein Mitarbeiter der führenden Oppositionspartei, Partei für Macht des Volkes (PPP), positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um einen Mitarbeiter im Büro des Abgeordneten Lee Jong-bae. Dieser ist der politische Chefplaner der Partei.



Der neue Vorsitzende der regierenden Minjoo-Partei Koreas (DP), Lee Nak-yeon, hatte den Abgeordneten Lee am Donnerstag getroffen. Am selben Tag hatte der Parteivorsitzende mit Präsident Moon zu Mittag gegessen.



Der DP-Vorsitzende musste sich erneut in Eigenquarantäne begeben. Er hatte erst wenige Tage zuvor eine zweiwöchige Quarantäne beendet, nachdem er mit einem Covid-19-Patienten Kontakt gehabt hatte.



Unterdessen wurde der Abgeordnete Lee heute negativ auf das Coronavirus getestet.