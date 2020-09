Politik Seoul will im Falle gescheiterer Reishilfe für Nordkorea mit WFP über Rückzahlung sprechen

Die südkoreanische Regierung will die für eine Reiselieferung an Nordkorea bereits dem Welternährungsprogramm (WFP) gezahlte Finanzmittel zurückgezahlt bekommen, sollte das Projekt binnen Jahresfrist keine Fortschritte machen.



Sollte das Projekt dieses Jahr nicht durchgeführt werden, wolle die Regierung mit dem WFP über eine eventuelle Rückzahlung der überwiesenen Kosten diskutieren, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag vor der Presse.



Die Regierung hatte im Juni letzten Jahres unter Berücksichtigung der Ernährungslage in Nordkorea beschlossen, über das WFP 50.000 Tonnen Reis zur Verfügung zu stellen. Sie hatte dann der UN-Organisation rund 13,8 Milliarden Won (11,6 Millionen Dollar) für die Verwaltung des Projekts, unter anderem für den Transport von Reis und die Überwachung der Verteilung, gezahlt.



Nordkorea hatte jedoch im Juli letzten Jahres unter dem Vorwand gemeinsamer Militärübungen Südkoreas und der USA die Annahme der Hilfe abgelehnt. Das Projekt wurde daher verschoben.