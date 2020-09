BTS stellen mit Musikvideo zu „Dynamite“ Guinness-Weltrekorde auf

Photo : KBS News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat mit ihrem neuesten Lied „Dynamite“ drei Guinness-Weltrekorde aufgestellt.Guinness World Records teilte am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Webseite mit, dass das Musikvideo zu „Dynamite“ als das meistgesehene YouTube-Video innerhalb von 24 Stunden anerkannt worden sei.Auch wurde die Produktion zum meistgesehenen Musikvideo auf YouTube innerhalb von 24 Stunden und zum meistgesehenen YouTube-Musikvideo von einer K-Pop-Gruppe innerhalb von 24 Stunden gekürt.Das Musikvideo zu „Dynamite“ wurde binnen 24 Stunden nach der Veröffentlichung auf YouTube 101,1 Millionen Mal angeklickt.Der bisherige Rekordhalter in den drei Kategorien war das Musikvideo zu „How You Like That“ der Girlgroup Blackpink, das im Juni veröffentlicht worden war.