Ärztevertreter und Regierungspartei unterzeichnen Einigung für Streikende

Photo : YONHAP News

Ärztevertreter und die Regierungspartei haben eine Einigung für ein Streikende unterzeichnet.Damit wird Streik der Nachwuchsärzte voraussichtlich noch heute beendet.Möglich wurde dies nach Marathonverhandlungen in der Nacht auf Freitag, an denen auch die Regierung beteiligt war.Die Einigung sieht vor, dass die Regierung ihre Reformpläne für den Gesundheitssektor bis zum Ende der Corona-Krise zurückstellt. Dazu zählt auch der Plan, mehr Studienplätze im Fach Humanmedizin zu vergeben und eine öffentliche Medizinhochschule zu gründen.Außerdem sicherte die Regierung zu, eine Beratungsgruppe einzusetzen, um die Reformpläne für den Medizinbereich von Grund auf zu überprüfen.Im Gegenzug werden tausende von Nachwuchsärzten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.Diese hatten am 21. August die Arbeit niedergelegt.