Den zweiten Tag in Folge weniger als 200 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge weniger als 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag mitteilten, seien mit Stand 0 Uhr 198 neue Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages bestätigt worden. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infizierten im Land belaufe sich auf 20.842.Es gab neun aus dem Ausland eingeschleppte Fälle, während 189 lokale Infektionen bestätigt wurden. 68 lokale Fälle wurden in Seoul bekannt, 55 in der umliegenden Provinz Gyeonggi. Die Provinz Süd-Chungcheong meldete 20 Neuinfektionen, Gwangju zehn.Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen war am 30. August mit 299 unter die 300er-Marke gefallen. Nachdem der Wert vier Tage lang stets unter 300 geblieben war, wurde am Vortag die 200er-Marke unterschritten.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schweren Verläufen kletterte um drei auf 157.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 331 an. Bisher wurden 15.783 Patienten, damit 254 mehr als am Vortag, genesen aus der Quarantäne entlassen.