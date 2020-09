Regierung will länger an sozialer Distanzierung festhalten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die bis 6. September geltende Regelung für die soziale Distanzierung der Stufe 2 verlängern.Die Absicht teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Freitag bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale mit. Heute werde über die Verlängerung der sozialen Distanzierung im Land einschließlich der Hauptstadtregion sowie eine Anpassung der Schutzregeln diskutiert.Zwar sei die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in letzter Zeit leicht gesunken, die Lage sei aber nicht deutlich stabilisiert, sagte Chung. Er betonte die Notwendigkeit weiterer Bemühungen für eine eindeutige Wende zu unternehmen, anstatt voreilig Schutzmaßnahmen zu lockern und eine Krise herbeizuführen.Es tue ihm sehr leid, dass die Bürger unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten im Alltag litten. Jedoch könne die Nation nur dann größere Schmerzen vermeiden, wenn sie jetzt die Zügel straffe und für einen stabilen Abwärtstrend sorge, betonte der Premier. Er bat erneut die Bürger um Verständnis und Geduld.Laut Beamten des Büros des Ministerpräsidenten werden voraussichtlich die verschärften Regeln zur sozialen Distanzierung der Stufe 2 in der Hauptstadtregion, die sogenannte Stufe 2,5, um eine Woche verlängert. In den anderen Regionen werde die Stufe 2 um zwei weitere Wochen verlängert.