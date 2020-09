Funktionär führender Oppositionspartei positiv auf Coronavirus getestet

Photo : KBS News

Die Nationalversammlung ist erneut wegen eines Covid-19-Falls zum Stillstand gekommen.Bei einem Funktionär der führenden Oppositionspartei „Macht des Volks“ wurde am Donnerstag die Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Die Person arbeitet im Büro des Chefs des Politikkomitees im Hauptgebäude des Parlaments.Lediglich vier Tage nach der Wiederöffnung nach einer vorläufigen Schließung wegen eines Covid-19-Falls wurden deshalb das Hauptgebäude und ein weiteres Gebäude teilweise gesperrt. Auch wurden Maßnahmen zur Eindämmung einer Seuchenausbreitung ergriffen.Sitzungen und Treffen im Hauptgebäude sind untersagt, demnach mussten Termine wie eine Sitzung des Ausschusses für Budget und Bilanz verschoben werden.Die Seuchenkontrollbehörden leiteten epidemiologische Untersuchungen ein und Kontaktpersonen mussten sich Corona-Tests unterziehen.Die Nationalversammlung beschloss, bis Freitagvormittag die Arbeitskräfte in wichtigen Gebäuden von Zuhause arbeiten zu lassen. Sie will gemäß den Richtlinien der Seuchenkontrollbehörden über eine Schließung weiterer Gebäude entscheiden und auch darüber, wer in Selbstquarantäne geschickt werden soll.