Südkoreas Botschafter: USA sind Verbündeter, China ist wichtiger Wirtschaftspartner

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines südkoreanischen Diplomaten muss bei Überlegungen über die Zukunft der Südkorea-USA-Allianz berücksichtigt werden, dass die USA Südkoreas Verbündeter sind und China ein wichtiger Wirtschaftspartner ist.Die entsprechende Äußerung machte der Botschafter in den USA, Lee Soo-hyuck, bei einem virtuellen Forum, das am Donnerstag (Ortszeit) von der George Washington Universität veranstaltet wurde.Infolge des eskalierenden Konflikts zwischen China und den USA habe es heftige Kontroversen über die Positionierung der südkoreanischen Regierung gegeben, sagte Lee. Dabei verwies er darauf, dass Südkorea bei der Sicherheit auf die USA und wirtschaftlich auf China angewiesen sei.Es sei eine sehr wichtige Frage für die südkoreanische Regierung, wie sich Südkorea positionieren müsse, um mit beiden Ländern zu kooperieren und zugleich ein starkes Bündnis mit den USA aufrechtzuerhalten, sagte Lee.Hinsichtlich einer Frage nach Rissen in dem Bündnis zwischen Südkorea und den USA sprach der Botschafter von einer sehr starken und gesunden Allianz und äußerte, dass er einer solchen Meinung nicht zustimme.Zu Nordkorea hieß es, dass vor der US-Präsidentschaftswahl im November keine große Veränderung im bisherigen Kurs zu erwarten wäre.