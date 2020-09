Regelung für soziale Distanzierung der Stufe 2 gilt weiter

Photo : YONHAP News

Die verschärften Regeln zur sozialen Distanzierung der Stufe 2 in der Hauptstadtregion, die sogenannte Stufe 2,5, gelten eine Woche länger und damit bis zum 13. September.Die landesweit geltende soziale Distanzierung der Stufe 2 wird um zwei weitere Wochen bis 20. September verlängert.Die entsprechende Entscheidung teilte die Katastrophenschutzzentrale am Freitag vor der Presse mit.Dahinter steckt wohl die Absicht, die erneute Ausbreitung von Covid-19 mit Sicherheit zu stoppen. Obwohl die Zahl der täglichen Neuinfektionen in letzter Zeit gesunken ist, gilt es noch als verfrüht, sich zurückzulehnen.Gemäß der Verlängerung der Frist gelten die Betriebseinschränkungen oder ein -verbot für Restaurants, Franchise-Cafés, private Bildungsinstitute sowie Sportanlagen in Innenräumen in der Hauptstadtregion weiterhin. Neben Franchise-Cafés ist es nun auch Bäckereien und Eiscafés verboten, dass Kunden innerhalb des Ladens essen oder trinken.Zudem kommen 671 berufliche Bildunganstalten auf die Liste der privaten Bildungsinstitute neu hinzu, denen lediglich kontaktfreier Unterricht erlaubt ist.Die Regierung hatte am 16. August angesichts des starken Anstiegs bei den Corona-Zahlen die Regeln zur sozialen Distanzierung in der Hauptstadtregion auf Stufe 2 angehoben. Am 30. August wurde dort die soziale Distanzierung der Stufe 2,5 eingeführt, um zusätzliche Schutzmaßnahmen für Risikoeinrichtungen zu treffen. Dazu zählt unter anderem, dass es in Franchise-Cafés unabhängig von den Öffnungszeiten verboten ist, innerhalb des Ladens zu essen und zu trinken, und ein Betriebsstopp für Sportanlagen in Innenräumen wie Fitnesstudios.