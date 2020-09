Börse in Seoul verliert mehr als ein Prozent

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag mehr als ein Prozent verloren.Der Hauptindex Kospi beendete nach drei Handelstagen in Folge im Plus den Handel bei einem Stand von 2.368,25 Zählern, 1,15 Prozent niedriger als am Donnerstag.Nach der Korrektur an der Wall Street am Donnerstag seien Marktschwergewichte an der koreanischen Börse unter Verkaufsdruck geraten, berichteten Analysten.Kräftige Zukäufe durch Privatanleger hätten die Verluste wegen der Verkäufe von ausländischen und institutionellen Anlegern zum Teil aufgefangen, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.