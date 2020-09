WTO startet Verfahren für Auswahl des neuen Chefs

Photo : YONHAP News

Die Welthandelsorganisation (WTO) leitet am Montag (Ortszeit) das Verfahren für die Auswahl ihres neuen Generaldirektors ein.Das Auswahlverfahren geht über drei Runden.In der ersten Runde bis zum 16. September werden die Vorsitzenden des Allgemeinen Rats, des Streitschlichtungsgremiums (DSB) und des Gremiums für die Überprüfung der Handelspolitik (TPRB) bei den Mitgliedsländern ermitteln, welche Kandidaten sie bevorzugen.In der ersten Runde werden drei von insgesamt acht Kandidaten ausscheiden, die die geringste Unterstützung gefunden haben. In der zweiten Runde werden drei weitere Kandidaten ausscheiden, so dass in der letzten Runde lediglich zwei Kandidaten verbleiben. Dann werden die Mitglieder in einer Diskussion einen der beiden Kandidaten auswählen.Das endgültige Ergebnis soll spätestens Anfang November vorliegen.Beobachter erwarten, dass Südkoreas Kandidatin, Handelsministerin Yoo Myung-hee, die erste Runde überstehen wird.