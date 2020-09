Regierungslager plant weitere Corona-Hilfen für besonders schwer Betroffene

Photo : KBS News

Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt haben angesichts der erneuten Ausbreitung von Covid-19 eine zweite Runde der Auszahlung von Corona-Hilfsgeldern beschlossen.Sie vereinbarten am Sonntag eine „maßgeschneiderte“ Unterstützung. Demnach werden nicht allen Bürgern wie beim ersten Mal, sondern zunächst gefährdeten Gruppen Zuschüsse gezahlt.Hierfür wollen sie einen weiteren Nachtragshaushalt in Höhe von über sieben Billionen Won (5,9 Milliarden Dollar) aufstellen. Das vierte Zusatzbudget dieses Jahres soll vollständig über die Emission von Staatsanleihen finanziert werden.Regierung und Regierungspartei wollen den Nachtragshaushalt zügig verabschieden und die Gelder noch vor den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok am 1. Oktober ausschütten.Vereinbart wurde auch, dass gezielt Menschen unterstützt werden, die wegen Covid-19 ihre Arbeit verloren oder keine Einnahmen mehr haben.Regierungspartei und Opposition einigten sich unterdessen, noch heute ein Gesetz zur Entlastung berufstätiger Eltern zu verabschieden. Danach soll der Urlaub zum Zwecke der Familienbetreuung verlängert werden können, damit Schwierigkeiten wegen der Kinderbetreuung behoben werden.